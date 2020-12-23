Совет старейшин Еревана утвердил бюджет города на 2021 год

Совет старейшин Еревана на 4-м заседании 5-й сессии утвердил бюджет столицы на 2021 год.

“В 2021 году приоритетной для Еревана будет логика пятилетней программы. На начальном этапе будут реализованы новые программы, направленные на сбалансированное, устойчивое территориальное развитие, а также на создание хорошо организованной, комфортной и приятной среды”. Как сообщает Арменпресс, это заявил заместитель мэра Сергей Нерсисян.

Он подчеркнул, что бюджет Еревана на 2021 год предусматривает 92 миллиарда 420 миллионов 288 700 драмов по доходам, 100 миллиардов 776 миллионов 765 500 драмов по расходам, а дефицит составляет 8 миллиардов 356 миллионов 476 800 драмов. Из резервного фонда административной части бюджета на 2021 год для реализации программы “Координация и управление городскими инфраструктурами и второй инвестиционной программы устойчивого развития города” при содействии Азиатского банка будет выделено 5 млрд 897 млн 83 000 драмов по статье “другие расходы” экономической классификации бюджетных расходов.

Утверждение бюджета предусматривает, что мэр Еревана может определять перечень услуг, предусмотренных программой медицинского страхования, утвержденной этим решением, критерии определения бенефициаров, порядок реализации, а также толкование бюджетных ассигнований на субсидии.

Заместитель мэра Сергей Нерсисян подчеркнул, что с 1 января вступят в силу поправки в Закон “О налоге на имущество”, повышающие налог на имущество, в результате чего налоговые поступления в бюджет 2021 года примерно на 41% превысят фактические налоговые поступления, собранные в 2019 году.

Решение было принято единогласно 34 голосами “за”.