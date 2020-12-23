Представитель Верховного совета АРФД Ишхан Сагателян приглашен в Следственный комитет для дачи разъяснений в рамках представленных материалов. Как сообщает Арменпресс, Ишхан Сагателян написал об этом на своей странице в Facebook.

“Вчера поздно вечером мне сообщили, что для дачи разъяснений в рамках готовящихся материалов меня приглашают в Следственное управление Следственного комитета Армении по городу Ереван. Вероятно, это связано с сообщением, распространенным вчера полицией. Согласно которому в моем выступлении на время митинге полиция невероятным образом заметила некоторые признаки преступления.

Сегодня я явлюсь в управление Еревана, после чего проинформирую общественность. Я заявляю сразу, что этими методами нас невозможно заставить замолчать. Борьба продолжается с большей решимостью.

Приглашаю всех соотечественников на площадь Республики в 16:00”, - завершил Сагателян.