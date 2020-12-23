Григорий Мартиросян представил новоназначенного министра здравоохранения Арцаха

23 декабря государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян представил коллективу и руководству медицинских учреждений Минздрава новоназначенного министра Микаэла Айрияна. Об этом Арменпресс сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата государственного министра Республики Арцах.

Госминистр в лице бывшего министра Арарата Оганджаняна поблагодарил всех представителей сферы за высокую ответственность и профессионализм, проявленный при профилактике и лечении COVID-19, также и во время войны, выразив уверенность, что и в ближайшем будущем они продолжат с честью преодолевать существующие проблемы и вызовы. В этом контексте Григорий Мартиросян выразил уверенность, что опыт и профессиональные знания Микаэла Айрияна наилучшим образом послужат дальнейшему совершенствованию и развитию системы.

В свою очередь, новоназначенный министр поблагодарил президента за оказанное доверие, заверив, что он сделает все, чтобы оправдать ожидания населения.