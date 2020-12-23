Время в Ереване: 11:07:36,   23 Декабрь

24 декабря созывается внеочередное заседание Национального собрания

24 декабря созывается внеочередное заседание Национального собрания

24 декабря состоится внеочередное заседание Национального собрания Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании постоянной комиссии сообщил ее председатель Бабкен Тунян.

В повестке дня два проекта, которые обсуждались в комиссии. Один из них - пакет законопроектов о внесении изменений в Закон о сокращении и предотвращении ущерба здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей, в котором предлагается продлить действие трех положений. Согласно законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс Армении, Тунян предлагает продлить срок предоставления хозяйствующим субъектам возможности использовать инструмент ускоренной амортизации.

:Мы собрали подписи для завтрашнего внеочередного заседания НС. Помимо этих двух проектов, будут и другие проекты. Эти законы должны быть приняты и вступить в силу до конца года”, - сказал депутат.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации