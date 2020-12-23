24 декабря созывается внеочередное заседание Национального собрания

24 декабря состоится внеочередное заседание Национального собрания Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании постоянной комиссии сообщил ее председатель Бабкен Тунян.

В повестке дня два проекта, которые обсуждались в комиссии. Один из них - пакет законопроектов о внесении изменений в Закон о сокращении и предотвращении ущерба здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей, в котором предлагается продлить действие трех положений. Согласно законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс Армении, Тунян предлагает продлить срок предоставления хозяйствующим субъектам возможности использовать инструмент ускоренной амортизации.

:Мы собрали подписи для завтрашнего внеочередного заседания НС. Помимо этих двух проектов, будут и другие проекты. Эти законы должны быть приняты и вступить в силу до конца года”, - сказал депутат.