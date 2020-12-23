Время в Ереване: 11:07:36,   23 Декабрь

Всемирный банк спрогнозировал рост китайской экономики в 2021 году на 7,9%

Всемирный банк спрогнозировал рост китайской экономики в 2021 году на 7,9%

В 2021 году темпы роста китайской экономики могут составить 7,9%, сообщают китайские СМИ, ссылаясь на последний доклад Всемирного банка.

В нем говорится, что, по оценкам банка, в 2020 году рост экономики КНР составит около 2%. Однако, в связи с тем, что восстановление экономики после резкого падения из-за эпидемии коронавируса идет высокими темпами, которые превосходят ожидания, в 2021 году они могут подняться до 7,9%,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Это станет возможным благодаря эффективной стратегии по предотвращению вспышек заражения коронавирусом и борьбе с инфекцией, предпринимаемым политическим мерам и росту экспорта.

Прогнозируется также рост экономической активности за счет расширения частных инвестиций и роста потребления.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации