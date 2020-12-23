Российские миротворцы завершают разминирование северных районов Степанакерта
Специалисты Международного противоминного центра Министерства обороны России продолжают работы по разминированию территории Нагорного Карабаха.
Как сообщает Арменпресс, инженерные подразделения российских миротворческих сил завершают разминирование северных районов Степанакерта.
В ходе операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 260 гектаров местности, около 100 км дорог, 434 строения.
При разминировании и очистке территории Нагорного Карабаха от взрывоопасных предметов российские миротворцы применяют современные робототехнические устройства.
Обнаруженные взрывоопасные предметы и неразорвавшиеся боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне.
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