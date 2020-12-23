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Никол Пашинян в связи с кончиной Аркадия Андриасяна направил письмо с соболезнованием

Никол Пашинян в связи с кончиной Аркадия Андриасяна направил письмо с соболезнованием

Премьер-министр Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного футболиста Аркадия Андреасяна. Письмо премьер-министра с выражением соболезнования Арменпресс передало управление по связям с общественностью аппарата премьер-министра, которое мы и приводим ниже.

“С глубокой скорбью узнал о смерти легендарного футболиста ереванского “Арарата” Аркадия Андриасяна.

Его роль в развитии армянского футбола неоценима. Андреасян отличался в составе “Арарата” и сборной СССР, восхищая болельщиков своей игрой. Его многолетняя тренерская работа заслуживает высокой оценки, в результате которок многие спортсмены приобрели богатые футбольные знания.

Мои соболезнования членам семьи Аркадия Андреасяна, родным и всем его поклонникам. Его память навсегда останется в наших воспоминаниях”.


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