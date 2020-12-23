Чемпионат Европы по борьбе состоится в апреле 2021 года
12:35, 23 Декабрь, 2020
Международная федерация борьбы опубликовала календарный план на 2021 год.
Как сообщает Арменпресс, согласно новому календарному плану рейтинговый турнир Европейской зоны Олимпийских игр пройдет в Будапеште с 18 по 21 марта 2021 года, а чемпионат Европы - с 19 по 25 апреля в Варшаве, он перенесен на два месяца.
Помимо мартовского турнира, у борцов будет еще один шанс получить квоту. Мировой олимпийский рейтинговый турнир пройдет в Софии с 6 по 9 мая.
Международная федерация борьбы сообщает, что сроки проведения турниров могут измениться вследствиве дальнейшего распространения пандемии COVID-19.
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