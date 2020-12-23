Преступник, убивший трех жандармов во Франции, найден мертвым

Злоумышленник, убивший трех жандармов и ранивший еще одного в коммуне Сен-Жюст, расположенной в департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции, обнаружен мертвым. Об этом в среду сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

"Преступник был обнаружен мертвым. Я направляюсь на место [происшествия]", - написал министр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.