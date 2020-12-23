Один из редких хищников Армении, спустя 100 лет, вновь был замечен в республике

100 лет спустя на территории республики вновь был змечен один из редких хищников Армении - манул. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство окружающей среды Республики Армения.

Манул (лат. Otocolobus manul) - хищное млекопитающее из семейства кошачьих. Он занесен в Красную книгу Республики Армения. Манул также известен как паласская кошка в честь немецкого натуралиста Петера Палласа, который обнаружил манул на берегу Каспийского моря в 18 веке.