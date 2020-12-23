При содействии Фонда “Айастан” более 100 гадрутцам предоставлено временное жилье

При содействии Всеармянского фонда “Айастан” более 100 жителей Гадрута обеспечены временным жильем. Об этом, как сообщает Арменпресс, заявил Всеармянский фонд “Айастан”.

“В результате войны многие арцахцы остались без крова, оставив врагу все свое имущество и то, что они создавали в течение долгих лет. Многие из перемещенных арцахцев продолжают оставаться в Армении, находя убежища в различных временных убежищах, гостевых домах и гостиницах.

Фонд стремится удовлетворить потребности гадрутских семей в жизни и питании. Более 100 человек из Арцаха временно поселились в разных отелях, надеясь, что вскоре все трудности уйдут в прошлое.

На днях заместитель директора Всеармянского фонда “Айастан” Арарат Хлгатян посетил Арцах, где встретился с госминистром Григорием Мартиросяном и министром градостроительства Арамом Саркисяном. Обсуждались ход работ, проводимых Всеармянским фондом в Арцахе, и детали запуска новых программ.

“Фонд постарается профинансировать ремонт домов и квартир, пострадавших в результате войны. Фонд вложит в реализацию этой программы около 2 миллионов долларов”, - заявил исполнительный директор фонда Айкак Аршамян.

“Всеармянский фонд остается верным своей миссии, содействуя взаимосвязанному развитию Армении и Арцаха”, - говорится в заявлении.