Артак Бегларян займет новую должность в исполнительной власти Арцаха

Артак Бегларян, ушедший с поста Омбудсмена Арцаха, получил предложение занять другую должность в исполнительной власти. Как сообщает Арменпресс, Бегларян сказал об этом на пресс-конференции, состоявшейся 23 декабря.

“Согласно закону, чтобы подать в отставку, я должен либо не отзывать свое заявление в течение недели, либо подать второе заявление. Сегодня я подам второе заявление, после чего председатель НС составит и опубликует протокол, с этого момента я буду считаться освобожденным от должности Защитника прав человека. Я получил предложение от президента республики занять другую должность в исполнительной власти”, - сообщил Бегларян.

Он отметил, что на этой должности он принесет больше пользы в преодолении нынешнего кризиса, чем на посту омбудсмена.

22 декабря Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян спикеру Национального собрания подал прошение об отставке.