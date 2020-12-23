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Министерство ТУ опровергает информацию, что азербайджанцы взорвали газопровод Армения-Иран

Министерство ТУ опровергает информацию, что азербайджанцы взорвали газопровод Армения-Иран

Министерство территориального управления и инфраструктур Армении опровергает распространенную информацию, что азербайджанцы взорвали газопровод Иран-Армения. Арменпресс представляет сообщение Министерства территориального управления и инфраструктур.

“В ответ на публикацию от  23 декабря информационного сайта www.politik.am под заголовком “Азербайджанцы взорвали газопровод Иран-Армения” сообщаем, что отмеченная в публикации информация, что вчера армия Азербайджана взорвала газопровод Иран-Армения, не соответствует действительности.

Газопровод Иран-Армения продолжает обеспечивать бесперебойное газоснабжение Армении.

Призываем СМИ не распространять неуточненные сведения и не вызывать излишней паники в обществе”.


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