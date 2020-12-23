Необходимо начать переговоры о размещении российской военной базы в Сюнике: заявление Эдмона Марукян

Руководитель партии “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян выступил с заявлением о противодействии вызовам безопасности Сюникской области. Арменпресс представляет заявление Эдмона Марукяна.

“5 декабря я объявил, что нам необходимо обновить нашу правовую базу, подписав новое соглашение о безопасности с нашим стратегическим партнером, Российской Федерацией, после чего произошли известные события в Сюнике.

Депутаты партии “Просвещенная Армения” совершили ознакомительный визит в общины Сюникской области, на границах которой после войны позиции Вооруженных сил Азербайджана стали недопустимо близкими.

Подводя итоги визита депутатов фракции “Просвещенная Армения” в Сюникскую область, считаем необходимым поднять ряд вопросов. Ключевой вопрос - каким должно быть наше новое соглашение о безопасности с Российской Федерацией, предложенное партией “Просвещенная Армения”, или каким образом новая российская военная база будет обеспечивать безопасность Сюника.

Арцахская война 2020 года существенно изменила геополитическую ситуацию на Южном Кавказе, нарушила систему безопасности Армении, созданную в течение последних 26 лет. Механизмы военно-политического сдерживания и противовесы, которые Бишкекским протоколом 1994 г. позволяли сторонам конфликта воздерживаться от эскалации войны, либо быстро гасить эскалацию конфликта (как в апреле 2016 года), подверглись разрушительному турецко-азербайджанскому удару в результате 44 дней жестоких боевых действий. Они унесли тысячи жизней, нанесли вред здоровью десятков тысяч военнослужащих, гражданских лиц, оставили без крова десятки тысяч мирных жителей, поставили города и районы под угрозу.

Несомненно, Российская Федерация в лице высшего руководства страны сыграла решающую роль в прекращении боевых действий. Армянский народ ценит и глубоко признателен российским миротворцам, стоящим рядом с нашими солдатами и с нашим населением.

Именно поэтому партия “Просвещенная Армения” сразу после окончания боевых действий заявила о необходимости введения новых механизмов безопасности как для Армении, так и для региона, в частности, подписания нового соглашения об углублении военно-политического сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией.

В результате недавнего визита нашей фракции на юг страны, контактов с нашими соотечественниками, проживающими в Сюнике, мы поняли, что граждане серьезно опасаются, что враг может посягнуть на их населенные пункты, поскольку граница слишком близко расположена от их общин.

Очевидно, что, в условиях существующей военно-политической договорной базы, в частности, 5 Межгосударственных соглашений, Договора о коллективной безопасности Республика Армения находится в той же зоне безопасности, что и Российская Федерация.

Предлагаем эти Межгосударственные соглашения объединить в широкое Соглашение об углублении военно-политического сотрудничества между Арменией и Россией, с переоценкой современных рисков и угроз, что будет означать воплощение на бумаге реалий, которые сейчас складываются.

Договор между Республикой Армения и Российской Федерацией о статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их деятельности (1992 г.);

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией (1997 г.);

Соглашение между Республикой Армения и Российской Федерацией по вопросам совместного планирования применения войск (сил) в целях обеспечения совместной безопасности (2000 г.);

Соглашение между Республикой Армения и Российской Федерацией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности (2015 г.);

Соглашение об объединенной группировке войск (Сил) Вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил Российской Федерации (2016 г.).

Особое место в новом соглашении должна занять безопасность Сюникской области. Очевидно, что изменение военно-стратегических позиций в Арцахе создало ряд угроз мирной и безопасной жизни наших граждан, проживающих в Сюнике. В частности, для населенных пунктов, прилегающих к городу Мегри, приграничного административного и экономического центра Капанского района, ряда населенных пунктов, прилегающих к городу Горис (в частности, Шурнух, Воротан, Тег, Хндзореск, Неркин Хндзореск, Давид Бек), а также, для дорог, соединяющих страны ЕАЭС с Ираном. Речь идет о близости к азербайджанским войскам межгосударственной трассы Горис-Капан.

В связи с этим считаем жизненно важным начать срочные переговоры по размещению новой российской военной базы в Сюникской области. Военная база с одной стороны будет опорой эффективной и динамичной деятельности российских миротворческих сил в Арцахе, с другой стороны - гарантом долгосрочного мира и безопасности в регионе, входящем в единую зону безопасности ОДКБ, а также является границей между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран, на которой действует режим Временного соглашения по формированию зоны свободной торговли.

Отметим, что опыт 102-й российской военной базы в Гюмри является гарантией эффективности этого механизма обеспечения безопасности. На протяжении десятилетий эта база обеспечивает нерушимость армяно-турецкой границы.

Потенциал нового договора между Арменией и Россией мы оцениваем в историческом плане. Подобный документ может стать констатацией вековой дружбы наших народов, совместной защиты общих ценностей и готовности бороться с существующими угрозами (распространение терроризма, воинственная и оккупационная риторика стран региона, расширение военного потенциала соседних стран и военно-политических единиц).

По этим же причинам партия “Просвещенная Армения” начала разработку предлагаемого нами договора и основных положений о размещении новой российской военной базы в Сюнике, и мы собираемся активно продвигать реализацию данного механизма, поскольку обеспечение безопасной жизни наших граждан является первоочередной задачей для всех нас”.