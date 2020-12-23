В Армении подтверждено 838 новых случаев COVID-19, вылечились 1 052 заболевших

По состоянию на 23 декабря в Армении подтверждено 838 случаев COVID-19, 1 052 заболевших вылечились, скончались 18.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 953 теста, всего проведено 573 167 тестов.

Всего подтверждено 155 440 случаев COVID-19, 135 638 из которых выздоровели, есть 2 691 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 16 451 пациентов.

Зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 660.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.