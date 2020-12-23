СМИ: три жандарма погибли в результате нападения в Центральной Франции

Три жандарма убиты в результате стрельбы, устроенной 48-летним мужчиной во французском департаменте Пюи-де-Дом. Об этом в среду сообщил телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру. По его данным, еще один сотрудник правоохранительных органов получил ранения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Нападение устроил 48-летний мужчина, он был вооружен огнестрельным оружием. Сообщается, что жандармы прибыли для оказания помощи женщине, укрывавшейся от злоумышленника.