Члены инициативы “Движение за спасение Отечества” ночь провели на площади Республики

Некоторые члены инициативы “Движение за спасение Отечества”, состоящей из оппозиционных парламентских и внепарламентских партий, ночь провели на площади Республики.

Арменпресс передает, 22 декабря на площади ими были установлены палатки.

Митинг на площади Республики с требованием отставки Никола Пашиняна продолжится сегодня в 16:00.

23 декабря по всей республике продолжатся акции неповиновения и забастовки.

Инициатива “Движение за спасение Отечества”, состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Совместным кандидатом на пост премьер-министра от инициативы является бывший премьер-министр, бывший министр обороны Вазген Манукян. 22 декабря движение объявило всеармянскую забастовку.