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Члены инициативы “Движение за спасение Отечества” ночь провели на площади Республики

Члены инициативы “Движение за спасение Отечества” ночь провели на площади Республики

Некоторые члены инициативы “Движение за спасение Отечества”, состоящей из оппозиционных парламентских и внепарламентских партий, ночь провели на площади Республики.

 Арменпресс передает, 22 декабря на площади ими  были установлены палатки.

Митинг на площади Республики с требованием отставки Никола Пашиняна продолжится сегодня в 16:00.

23 декабря по всей республике продолжатся акции неповиновения и забастовки.

Инициатива “Движение за спасение Отечества”, состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Совместным кандидатом на пост премьер-министра от инициативы является бывший премьер-министр, бывший министр обороны Вазген Манукян. 22 декабря движение объявило всеармянскую забастовку.


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