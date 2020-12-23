Несмотря на продолжающиеся осадки, в Ширакской области нет закрытых дорог. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации Ширака. Все дороги межгосударственного, республиканского и областного значения открыты.

4 компании, обслуживающие дороги, проводят работы по очистке снега и обработке солью и песком. На данный момент на дорогах области работает 18 единиц техники. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.

Арменуи Мхоян