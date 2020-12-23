Скончался легендарный футболист Аркадий Андриасян

23 декабря на 73-м году жизни скончался легендарный футболист “Арарата” Аркадий Андриасян. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба “Арарат”.

Легендарный игрок в составе “Арарата” был чемпионом и обладателем Кубка СССР, в составе сборной СССР завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр.

За свою тренерскую карьеру он долгие годы работал в “Арарате”.

“Весь штат клуба соболезнует родны и друзьям Андриасяна. Мы выражаем свою поддержку его семье”, - говорится в сообщении клуба.