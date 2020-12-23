В Тихом океане у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8
09:43, 23 Декабрь, 2020
Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в среду у берегов Мексики в восточной части Тихого океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его оценкам, эпицентр стихии располагался на расстоянии 1015 км к югу от города Акапулько (население 673 тыс. человек). Очаг землетрясение залегал на глубине 10 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Информации о разрушениях не поступало.
Этот район характеризуется высокой сейсмической и вулканической активностью.
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