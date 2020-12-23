Время в Ереване: 11:07:36,   23 Декабрь

В Тихом океане у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Тихом океане у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в среду у берегов Мексики в восточной части Тихого океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его оценкам, эпицентр стихии располагался на расстоянии 1015 км к югу от города Акапулько (население 673 тыс. человек). Очаг землетрясение залегал на глубине 10 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информации о разрушениях не поступало.

Этот район характеризуется высокой сейсмической и вулканической активностью.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации