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На территории Армении есть закрытые автодороги: местами – гололедица

На территории Армении есть закрытые автодороги: местами – гололедица

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые дороги.

Как стало известно Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие к крепости Амберд, к озеру Кари, к Арени-Хачику в Вайоц Дзорской области. Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом. В Гегаркуникской области, на перевале Варденяц, в Сюникской области и на автодорогах Ахурян, Артик-Алагяз Ширакской области местами гололедица. В Вайоц Дзорской, Арагацотнской, Котайкской и Ширакской областях, в Армавирской и Баграмянской областях и в Спитакском регионе Лорийской области идет снег.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автотранспорта.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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