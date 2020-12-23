В Тигранакерте был обнаружен самый крупный в регионе акведук: археологов беспокоит судьба раскопок

Армянские археологи опасаются, что работу, проделанную ими в Тигранакерте, который сейчас находится под контролем Азербайджана, азербайджанская сторона попытается свести на нет. Акведук, обнаруженный там, представить албанским, искажая этим историю. В результате многолетних раскопок в Тигранакерте армянская экспедиция обнаружила большой высеченный в скале акведук, который является самым большим во всем регионе.

В разговоре с корреспондентом Арменпресс директор Института археологии и этнографии Павел Аветисян сказал, что у Армении, которая расположена рядом с Азербайджаном, всегда будут проблемы. «Человек, живущий сегодня в Азербайджане, будь то турок или представитель другой нации, еще не определил себя, свою идентичность, он не знает, чей он наследник. Они в поиске, они хотят захватить районы, в которых живут. Это касается не только нас, это касается и грузин и всех соседей”, - сказал Аветисян.

Касаясь раскопок в Тигранакерте, он рассказал, что в 2020 году они работали в пяти разных местах. Группа раскопок в Тигранакерте состояла из сотрудников института Ереванского государственного университета, но раскопки были оплачены правительством Арцаха. “В результате проделанной огромной работы в Тигранакерте был открыт скальный акведук. О нем много лет говорил руководитель экспедиции Гамлет Петросян, и в этом году были открыты высеченные в скале туннели, по которым был проведен водопровод. “У нас есть каналы и водопроводы в Араратской долине, но то, что было открыто в Арцахе, не имеет прецедентов”, - подчеркнул Аветисян.

По его словам, таких гидротехнических и инженерных сооружений в регионе очень мало, а открытие акведука завершает представление о системах водоснабжения во всем регионе.

“Проект Тигранакерта отличался тем, что после раскопок здесь были проведены и работы по благоустройству, он стал важным объектом туризма, местом паломничества, рядом был создан Археологический музей Тигранакерта, куда свозились все экспонаты”, - сказал директор института.

Говоря о том, что Тигранакерт сейчас находится под контролем Азербайджана, он сказал, что азербайджанцы сведут на нет все результаты и авторство проделанной работы.

“Они постараются ассимилировать все, что наше. Они тратят миллионы на публикацию статей, книг, материалов, в которых отсутствует наука. Они используют все возможные методы экстерриториальности, все распространяют и распространяют. Не исключено, что кто-то на какой-то трибуне может использовать эти материалы, чтобы заявить, что все это - неотъемлемая собственность азербайджанского народа, хотя человек, близкий к науке, на такое не пойдет. Мы должны бороться с этим и демонстрировать миру истину. Мы должны представлять и распространять правду”, - подчеркнул он.

Павел Аветисян считает, что вовсе не нужно, чтобы все ученые оставили свои работы и занимались лжеизданиями азербайджанцев, однако необходимо создать центр, в который войдут представители различных отраслей науки и постараются представить правду. Мы та нация, часть исторической родины которой осталась извне, и невольно под угрозой находится все то, что мы создавали веками. Азербайджанцы стремятся стереть все армянские следы, а этот центр будет бороться с дезинформацией на государственном уровне, а не в индивидуальном порядке.

Анжела Амбарцумян