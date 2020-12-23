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“Хоффенхайм” выбыл из розыгрыша Кубка Германии

“Хоффенхайм” выбыл из розыгрыша Кубка Германии

“Хоффенхайм” после тяжелой борьбы выбыл из розыгрыша Кубка Германии.

Как передает Арменпресс, в 1/16 финала Кубка Германии “Хоффенхайм” дома принимал “Гройтер Фюрт”. Основное время матча завершилось вничью, со счетом - 2:2. В дополнительное время также не удалось забить мячи, и исход матча был определен серией послематчевых пенальти. Точными были футболисты “Гройтер Фюрта”.

Саркис Адамян, игрок национальной сборной Армении по футболу не был в стартовом составе “Хоффенхайма”, однако вышел на замену во втором тайме.


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