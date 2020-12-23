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Перемещенным арцахцам, обосновавшимся в Армении, предлагаются дома

Перемещенным арцахцам, обосновавшимся в Армении, предлагаются дома

Американский фонд “Парос” семьям, перемещенным из общин, оставшихся под контролем Арцаха, и обосновавшимся в Республике Армения безвозмездно предлагает дома. Об этом Арменпресс сообщил заместитель руководителя аппарата правительства Арцаха Сасун Савадян.

“Дома, предлагаемые фондом, находятся в сельской местности Тавушской области. Они предлагаются в безвозмездном порядке, для постоянного проживания, предпочтение отдается тем многодетным семьям, которые захотят заниматься сельским хозяйством. Вместе с домами будут предоставлены и приусадебные земельные участки площадью до 1 000 квадратных метров. Обратившиеся будут обеспечены работой в сфере сельского хозяйства”, - представил Савадян, добавив, что одна семья из села Мохренес Гадрута уже обратилась за этим предложением для переселения в одно из сел Тавуша.


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