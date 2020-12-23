В Армении зафиксирована самая низкая в ЕАЭС инфляция

В Армении в октябре 2020 года зафиксирован самый низкий рост цен из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Цены в сравнении с декабрем 2019 года снизились на 1%, а по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 1,3%. Об этом Арменпресс стало известно с сайта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Цены на товары и услуги во всех пяти странах ЕАЭС в октябре этого года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 3,6%, по сравнению с октябрем - на 4,5%.

В Беларуси эти показатели составили 5,4% и 6,2%, в Казахстане - 5,5% и 7,1%, в Кыргызстане - 5,3% и 7,2%. В России в октябре 2020 года по сравнению с декабрем прошлого года инфляция составила 3,3% и 2,6% по сравнению с октябрем.