Цены на цветные металлы - 22-12-20

ЛОНДОН, 23 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 22 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.75% и составила 2023.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.58% и составила 7858.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 3.33% и составила 1973.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.14% и составила 17416.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.27% и составила 19932.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.93% и составила 2835.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 20723.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.