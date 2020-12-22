Тихановская сравнила Лукашенко с Франко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Мадрид вспомнила диктатуру Франсиско Франко.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Тихановская находится с визитом в Испании, где проводит переговоры с представителями руководства страны.

"У нас будет сложный переходный период и благодаря опыту и помощи Испании, я уверена, что он пройдет довольно успешно. Это мой первый визит в Испанию, и я по-настоящему рада встретить здесь огромную поддержку со стороны правительства Испании. Я чувствую, что я нахожусь тут среди друзей. Я понимаю, почему вы чувствуете нашу боль так остро, потому что в вашей истории также был сложный период диктатуры, во время правления Франко… Мы нашли тут полное понимание и поддержку нашей ситуации. Нас заверили, что Испания поддержит и продемонстрирует солидарность, насколько сможет", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с главой испанского МИД Аранчей Гонсалес.

"Мы сказали испанским представителям, как они могут помочь нам на национальном уровне. Мы уверены, что в будущем когда мы наконец одержим победу, у нас будут прекрасные отношения с Испанией", - добавила она.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.