Умер французский актер Клод Брассёр

Французский актер Клод Брассёр скончался в возрасте 84 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал RTL.

Брассер родился в семье актера Пьера Брассёра и актрисы Одетт Жуаё, его крестным отцом был знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй. За свою долгую карьеру актер снимался у таких режиссеров, как Марсель Карне, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар и Жорж Лотнер.

На его счету роли в картинах "Семь смертных грехов", "Барокко", "И слоны бывают неверны", "Бум" и "Бум-2".

Актер дважды, в 1977 и 1980 годах, получал кинематографическую премию "Сезар". В 2008 году ему было присвоено звание кавалера Ордена почетного легиона.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Брассёра сообщает, что его смерть не имеет отношения к коронавирусу. Он будет похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.