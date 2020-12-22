Мэру Гориса Арушу Арушаняну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 308 (злоупотребление должостными полномочиями), п. 1 ч. 3 ст. 38-188 (незаконное предпринимательство, сопряженное с причинением ущерба в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 38-291 (использование недр с нарушением правил охраны и использования недр), ч. 2 ст. 34-322 (самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения), пп. 3 и 6 ч. 2 ст. 113 (умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью группой лиц из хулиганских побуждений) и ч. 1 ст. 34-2251 (организация и проведение публичного мероприятия с нарушением установленного законом порядка).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, мэр Гориса Аруш Арушанян посредством фактически принадлежащей компании без договора, лицензии, организовал и занимался предпринимательской деятельностью, нанеся значительный ущерб законным интересам общины и общества, окружающей среде и недрам.

Так, мэр сначала зарегистрировал 0,555 га земли сельскохозяйственного значения села Веришен на общину Горис, после чего выставил эту территорию на продажу. Победителем аукциона был признан родственник Арушаняна, на имя которого в июне 2019 года мэр Гориса основал ООО, которое фактически принадлежало ему.

Данное ООО без подписания договора и разрешения на недрепользование, без необходимых документов, в нарушение нормативных требований в 2019-2020 гг. занимался предпринимательской деятельностью - добычей полезных ископаемых.

В результате данной деятельности нанесен ущерб в размере 16 млн 867 тыс 785 драмов.

Кроме того, Арушанян, обнаружив дефицит в одной из принадлежащих ему компаний в размере 33 млн драмов, вызвал сотрудника на склад и, применяя силу и угрозу насилием, заставил последнего передать ему машины Nissan Pathfinder, заложить дом и дать все средства ему.

Также мэр Гориса 28 августа 2020 года вместе с друзьями избил одного жителя общины из-за того, что последний обогнал машину мэра.

Аруш Арушанян на своей странице в социальной сети Facebook 21 декабря 2020 года призвал к неправомерным действиям, несанкционированным акциям, перекрытию дорог, чтобы премьер-министр Армении не смог приехать в Сюникскую область.