Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении гарантий экс-президенту и его семье. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Она соответствует принятым летом поправкам в Конституцию.

Согласно закону, бывший глава государства получает неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру.

Это правило также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку. Привилегии предоставляются не только в отношении действий в период исполнения президентских полномочий, но и вне него.

Лишить таких гарантий бывшего лидера может только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении: решение должны принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов ГД и при наличии заключения ее специальной комиссии.

При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. Верхняя палата обязана решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае его отклонят.

Как отмечал Клишас, неприкосновенность экс-президента по истечении полномочий предусмотрена и в других странах.