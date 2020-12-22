В аппарат премьера пока не поступило заявление об отставке зампредседателя Следственного комитета

В аппарат премьер-министра до сих пор не поступило заявление об отставке заместителя председателя Следственного комитета Армении Армана Погосяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства.

В прессе муссируются слухи о том, что Погосян подал в отставку.