Предстоящие на 23 декабря мероприятия
17:58, Декабрь 22, 2020
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 21:10 Никакого нового приказа о премиях в аппарате парламента председатель НС не подписывал
- 19:25 Умер французский актер Клод Брассёр
- 19:10 Мэру Гориса Арушу Арушаняну предъявлено обвинение
- 18:55 Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту
- 18:41 Министр обороны Армении посетил бригаду миротворческих сил
- 18:38 В аппарат премьера пока не поступило заявление об отставке зампредседателя Следственного комитета
- 18:34 Сурен Мелик-Исраелян будет назначен таможенным атташе Армении при ЕС и ВТО
- 17:58 Предстоящие на 23 декабря мероприятия
- 17:42 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-12-20
- 17:40 Азиатские индексы снизились - 22-12-20
- 17:32 Британцы стали готовиться к дефициту из-за закрытия границы с Францией
- 17:21 Лилит Минасян освобождена от должности заместителя руководителя аппарата НС
- 17:18 Турция направила в Азербайджан 60 военных и обсудит с РФ срок их пребывания
- 17:00 Обеспечьте Вашу финансовую и информационную безопасность
- 16:56 СМИ: Малайзия ведет переговоры о покупке российской вакцины от COVID-19
- 16:52 Турция ждет от Вашингтона пересмотра решения о санкциях за С-400
- 16:14 Оставляю пост омбудсмена, но позиции по защите прав человека никогда не оставлю: Артак Бегларян
- 16:08 Белорусской АЭС выдано разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока
- 16:01 Джордж Клуни рассказал, почему его дети верят в Санта Клауса
- 15:50 Решили подарить детям сказку: театр “Амазгаин” с гастролями отправляется в Арцах
- 15:35 Родные без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста у посольства России
- 15:27 Нидерланды запретили авиарейсы из ЮАР из-за нового штамма коронавируса
- 15:24 Более 200 граждан, пострадавших в результате войны, получат единовременное денежное пособие
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- 15:17 СМИ: мэра Рио-де-Жанейро арестовали по делу о коррупции
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