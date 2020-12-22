Британцы стали готовиться к дефициту из-за закрытия границы с Францией

Великобритания готовится к возможной нехватке продуктов питания, при этом производители опасаются перебоев в работе, если Франция оставит в силе запрет на грузовое и пассажирское сообщение со страной, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса.

Решение Франции, о котором было объявлено вечером в воскресенье, приостанавливает торговлю между такими портами, как Дувр и Кале, которые ежедневно принимают до 10 тыс. грузовиков. Компания Eurotunnel, оператор железнодорожного тоннеля, соединяющего Великобританию и Францию, также приостановила все грузовые и пассажирские перевозки,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Все это происходит на фоне рождественского периода и ожидаемого выхода из таможенного союза ЕС 1 января.

Приостановка перевозок грозит новыми рисками торговле. В то время как многие страны ввели те или иные ограничения в отношении туризма, перевозки грузов в Великобританию и из страны продолжались в период пандемии вплоть до вечера воскресенья.

Франция закрыла границу с Великобританией на 48 часов, запрет на передвижение истекает в 23:00 вторника по британскому времени (02:00 среды по московскому времени). С воскресенья многие европейские страны закрыли границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении ограничений, связанных с новым штаммом COVID-19, в Лондоне и Южной Англии.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призвал авиакомпании, лтающие из Великобритании, тестировать пассажиров на коронавирус до посадки в самолет. На эти меры уже согласились British Airways и Delta Air Lines.

Телеканал Sky News сообщил, что Великобритания обсуждает с французскими властями возможность введения массового тестирования водителей грузовиков для возобновления грузовых перевозок. В понедельник на трассе M20, которая находится по пути в Лондон от пролива Па-де-Кале, скопилось более 900 грузовиков, отмечает Sky News.