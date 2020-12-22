Турция направила в Азербайджан 60 военных и обсудит с РФ срок их пребывания

Договоренности о строительстве центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе реализуются, и Турция направила туда 60 представителей военного персонала. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала NTV министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Сейчас 60 человек из нашего персонала находятся в Азербайджане. Все договоренности о строительстве центра между тремя сторонами достигнуты, остается решить ряд вопросов, касающихся строительства, размещения персонала. Наши люди будут работать вместе с русскими. О сроках их пребывания там мы будет говорить с российской стороной, снова обсудим эту тему", - сказал он. По словам Акара, руководить работами будут "совместно турецкий и российский генералы",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он пояснил, что непосредственно в контроле за поддержанием перемирия в Нагорном Карабахе "вместе с российскими будут заняты от 30 до 60 представителей" ВС Турции. "Они вместе с русскими будут делать все, чтобы обеспечить постоянство режима прекращения огня", - сказал Акар.