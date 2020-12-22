СМИ: Малайзия ведет переговоры о покупке российской вакцины от COVID-19

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о том, что власти страны заключили соглашение о приобретении доз вакцины от коронавируса у британской фармацевтической компании AstraZeneca, а также ведут переговоры о закупке доз вакцин у китайских компаний Sinovac и CanSino и российского НИЦЭМ им. Гамалеи, сообщает газета Malay Mail.

Как уточняет издание, правительство Малайзии заключило соглашение о покупке 6,4 миллиона доз вакцины против коронавируса у компании AstraZeneca. С двумя китайскими компаниями и российским НИЦЭМ им. Гамалеи переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как написал министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин на своей странице в Twitter, предполагается, что это позволит обеспечить вакцинами более 80% населения.

"Премьер-министр только что объявил о нашем обновленном наборе вакцин от COVID-19. После подписания соглашений с COVAX, Pfizer и AstraZeneca и завершения работы над соглашениями с Sinovac, CanSino и НИЦЭМ им. Гамалеи у нас будут вакцины почти для 83% нашего населения", - написал он.

Ранее сообщалось, что министр международной торговли и промышленности Малайзии Мохамед Азмин Али заявил, что правительство страны ожидает получения первой партии вакцины против коронавируса от компании Pfizer в феврале следующего года.