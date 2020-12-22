Обеспечьте Вашу финансовую и информационную безопасность
В последнее время увеличилось число случаев мошенничества. Неизвестные люди, представляясь сотрудниками благотворительных организаций и входя в квартиры людей, обманом берут телефоны, заполняют необходимые данные, даже фотографируют этого человека и, подавая заявку на кредит, перечисляют сумму на собственные счета.
Учитывая тот факт, что в нашей действительности телефон является важнейшим объектом хранения Вашей личной информации, во избежание мошенничества, просим Вас не давать свой телефон посторонним лицам, не разрешать им выполнять какую-либо транзакцию, тем более, не сообщать им личные данные.
Просим также быть осторожными в случаях с посредниками, предлагающими кредиты через социальные сети или по другим каналам, особенно, когда они просят Вас предоставить пароль и PIN-код Вашего Idram.
В целях обеспечения Вашей финансовой безопасности просим придерживаться следющих правил:
- Не разрешайте никому выполнять переводы с Вашего Idram-кошелька, банковской карты или счета онлайн/мобильного банкинга.
- Не сообщайте никому Ваши данные: имя пользователя и пароль/PIN код банковской карты, приложения или сайта мобильного банкинга.
- Не предоставляйте номер, копию или фотографию Вашего паспорта, данные банковской карты или другую секретную информацию сайтам неизвестного происхождения.
- Перед тем, как выполнить перевод, внимательно проверьте все данные, даже если Вам пишут и просят о помощи с социальной страницы Вашего друга или знакомого.
В случае возможного мошенничества просим немедленно обратиться в Банк, позвонив по номеру 010 593333.
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