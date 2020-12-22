Турция ждет от Вашингтона пересмотра решения о санкциях за С-400

Турция ждет, что Вашингтон пересмотрит свое "ошибочное решение" ввести санкции за покупку Анкарой российских ЗРС С-400. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала NTV министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы сделаем все, что сможем, чтобы исключить какой-либо вред от санкций. США должны срочно изменить это ошибочное решение. Мы ждем, что они пересмотрят его", - сказал он. Акар отдельно отметил, что ситуация с санкциями "негативно отразится в первую очередь на совместных мероприятиях Турции с НАТО",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Относительно состояния комплексов С-400 министр сообщил, что в настоящее время продолжается "настройка и обслуживание" дивизионов. "В контексте С-400 есть ряд факторов - политические, военные, экономические, технические. Вот в рамках этих факторов мы продолжаем действовать, как и планировалось изначально", - сказал он.