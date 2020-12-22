Оставляю пост омбудсмена, но позиции по защите прав человека никогда не оставлю: Артак Бегларян

Артак Бегларян, ушедший с поста Защитника прав человека Арцаха, считает, что работая на новой должности в государственной системе, он сможет эффективнее использовать свой потенциал во благо Родины и народа, своим непосредственным участием во всех делах по преодолению нынешнего кризиса. Как сообщает «Арменпресс», Бегларян написал об этом на своей странице в Facebook, объясняя свою отставку.

“Должен отметить, что я продолжаю занимать этот пост до тех пор, пока не подам второе заявление и спикер Национального собрания выступит с заявлением. Моя отставка обусловлена предложением о переходе на другую должность в государственной системе, на что я согласился, исходя из имеющихся вызовов и потребностей. Это было очень сложное решение, так как я хорошо осознаю необходимость эффективной и преданной работы Защитника прав человека, особенно в этот период, но думаю, что на новой должности я смогу эффективнее реализовать свой потенциал во благо Родины и народа”, - отметил Бегларян.

Он представит подробное обоснование этого решения, краткое изложение своей деятельности и наблюдения по текущей ситуации на пресс-конференции 23 декабря.

“Я ухожу с этой ответственной должности с открытым челом и чистой совестью, потому что за два года пребывания в должности я вложил максимум своей деятельности и личного потенциала в защиту прав человека и укрепление государства. Я никогда не предавал свои ценности, принципы и миссию, но я признаю свои ошибки и упущения”, - написал омбудсмен.

Он подчеркнул, что всегда был открытым и искренним с гражданами, прямым и требовательным к чиновникам, руководствуясь не только принципами поддержки, но и принципами не причинять им вреда.

Бегларян выразил свою благодарность всем людям, с которыми он прошел путь благородного служения, и своему институту. Бегларян поблагодарил весь коллектив Защитника прав человека Азербайджана, поблагодарил и своего армянского коллегу Армана Татояна и доверявших ему граждан.

“Я оставляю пост омбудсмена, но позиции по защите прав человека никогда не оставлю. Я никогда не откажусь от своей сущности и ценностей. Итак, где бы я ни был, я буду служить тем же целям, с теми же принципами, со все большей и большей энергией, с более совершенными навыками, особенно в этот решающий период”, - заключил Бегларян.