Белорусской АЭС выдано разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока

Белорусской АЭС выдано разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Об этом сообщает Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор) во вторник на своем сайте,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принято решение о внесении изменений в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 1", - сказано в сообщении.