Джордж Клуни рассказал, почему его дети верят в Санта Клауса

Джордж Клуни рассказал в передаче The Late Show ведущему Стивену Кольберу, что он делает для того, чтобы его дети поверили в существование Санта Клауса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Актер продвигал свой новый фильм "Полуночное небо" и поделился со зрителями в преддверии Рождества и Нового года, что он сейчас делает, чтобы его маленькие дети (трехлетние близнецы Александр и Элла) хорошо себя вели.

"Когда они утром просыпаются (они спят отдельно), они начинают переговариваться, и их обычно слышно за дверью. В этот момент я останавливаюсь перед их комнатой и говорю: "Привет, Санта!". И тот отвечает что-то вроде: "Хо, хо, хо". Тогда я спрашиваю: "Что ты здесь делаешь?", а он объясняет: "Просто хочу проверить, хорошо ли ведут себя эти дети", — рассказал Клуни.

"И сразу слышно, как они говорят: "Конечно, хорошо, Санта". Тут он исчезает, а они все утро так прекрасно себя ведут, что в это просто невозможно поверить", — добавил он.

Актер играет главную роль и выступает в качестве режиссера в фильме "Полуночное небо", премьера которого на Netflix запланирована на 23 декабря.