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Родные без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста у посольства России

Родные без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста у посольства России

Родители и родственники без вести пропавших военнослужащих 22 декабря у посольства России провели акцию протеста. Как сообщает «Арменпресс», родители и родственники военнослужащих ожидают, что посольство РФ сегодня предоставит им данные о пленных, которые позволят им понять, где находятся ли их сыновья.

Они также ожидают, что Россия посодействует, чтобы и в Гадрутском районе были проведены поисковые работы.


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