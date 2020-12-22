Нидерланды запретили авиарейсы из ЮАР из-за нового штамма коронавируса

Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиарейсы из Южной Африки, где был выявлен новый штамм коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщил МИД страны. Запрет будет действовать минимум до 1 января 2021 года.

Эта мера направлена на предотвращение проникновения в страну новой более заразной разновидности коронавируса, которая вызвала вторую волну эпидемии в ЮАР. Запрет вступил в силу в 21:00 по местному времени (23:00 мск) 21 декабря 2020 года.

Исключение на прием пассажиров из ЮАР будет сделано для медицинских работников. Грузовые авиаперевозки пока не прекращаются. Гражданам Нидерландов, которые из-за отмены рейсов не смогут покинуть ЮАР, власти страны посоветовали "найти безопасное место пребывания".

Ранее в ЮАР сообщили о выявлении новой более заразной разновидности коронавируса SARS-CoV-2. Южноафриканские медицинские власти считают, что вторая волна эпидемии COVID-19 в стране связана именно с новой разновидностью вируса.

Нидерланды накануне приостановили пассажи рское сообщение с Великобританией, где также был выявлен новый штамм коронавируса.