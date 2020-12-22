Более 200 граждан, пострадавших в результате войны, получат единовременное денежное пособие

Программа социального содействия семьям погибших гражданских лиц и лицам, получившим инвалидность во время Арцахской войны, уже стартовала, бенефициары могут обращаться для получения содействия. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Анна Жамакочян, представляя подробности программы, отметила, что бенефициар может подать заявление на единую платформу e-request.am или на официальный сайт министерства, раздел “напишите письмо”mlsa. am до 1 апреля 2021 года.

“Семьи погибших во время военных действий, а также лица, получившие инвалидность, получат единовременное денежное пособие. Семьям погибших гражданских лиц будет предоставлено 5.000.000 драмов, гражданам с инвалидностью первой группы - 3.000.000 драмов, второй группы -2.000.000 драмов, третьей группы - 1.000.000 драмов”, - сказала Анна Жамакочян. Несовершеннолетнему с инвалидностью, будет выплачено 3 миллиона драмов. Заявки уже принимаются, но выплаты будут доступны с января. Помощь семьям пострадавших будет оказана в первую очередь, в случае инвалидности специалисты, проводящие медико-социальную экспертизу, должны будут посетить потенциальных бенефициаров, лиц, утвержденных списком. После подтверждения группы инвалидности будет предоставлено новое содействие.

“На данном этапе министерство инициировало процесс по облегчению предоставления инвалидности. Наши специалисты медико-социальной экспертизы сами будут посещать пострадавших. Это касается не только военнослужащих, но и гражданских лиц. “Но нужно учесть, что для предоставления инвалидности необходимо время”, - сказала она. Заместитель министра сообщил, что у них уже есть список примерно 226 бенефициаров, хотя он может измениться, так как среди пленных или пропавших без вести могут быть и гражданские лица. В список бенефициаров вошли люди из Армении, но подавляющее большинство из них - из Арцаха. Бебефициары о назначении или отказе в содействии будут уведомлены в письменной форме в течение максимум 30 дней. Сумма будет предоставлена безналично.

В случае возникновения вопросов граждане могут звонить на горячую линию министерства по номеру - 114.