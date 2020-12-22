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Солист группы “Немра” по-своему интерпретировал известную песню Джона Леннона

Солист группы “Немра” по-своему интерпретировал известную песню Джона Леннона

Солист рок-группы “Немра” Ван, периодически представляющий поклонникам кавер версии известных произведений, на этот раз обратился к песне Джона Леннона  “Love” (Любовь).

Как передает «Арменпресс», Ван опубликовал эту запись на своей странице в Facebook и призвал людей любить друг друга.

“Любовь, любовь, любовь”, - написал он.

Песня была создана в 1970 году, войдя в альбом Леннона “Plastic Ono Band”.


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