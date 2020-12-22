СМИ: мэра Рио-де-Жанейро арестовали по делу о коррупции

Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла был арестован во вторник по делу о коррупции. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, ранним утром полиция появилась в доме градоначальника в западной части Рио-де-Жанейро с ордером на арест. В рамках того же расследования были взяты под стражу еще как минимум два человека. Речь идет о предпринимателе Рафаэле Алвесе и бывшем следователе Фернанду Морайсе. Все они подозреваются в организации преступной схемы, позволявшей присваивать средства из городской казны и вымогать деньги у представителей бизнеса.

По версии следствия, в рамках одного из эпизодов дела Алвес, пользуясь своими связями с высокопоставленными муниципальными чиновниками, обещал частным компаниям помощь в получении выгодных контрактов с мэрией. За эти услуги он брал с предпринимателей деньги, которые потом, предположительно, распределялись среди всех участников преступной схемы.

Кривелла занимает пост градоначальника с января 2017 года. В ноябре он проиграл второй тур муниципальных выборов, на которых пытался добиться переизбрания. Мандат градоначальника истекает 1 января 2021 года. До того как начать политическую карьеру, Кривелла был евангелическим пастором и исполнял песни в религиозном жанре госпел.