Заместитель командующего войсками полиции представил рапорт об отставке

Заместитель командующего войсками Полиции Республики Армения по боевой подготовке полковник Самвел Акопян представил рапорт о прекращении службы в полиции.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Республики Армения, Самвел Акопян прекратил свою службу из-за проблем в служебных отношениях. “Сообщаем, что причины этого шага, которые были представлены общественности, не соответствуют действительности”, - сказали в полиции.

Оппозиция отставку Акопян представила как шаг, направленный против властей, отмечается, что он присоединился к народу. Сам Акопян обосновал свой шаг на своей странице в Facebook. Он написал, что указания, даваемые полиции, полицейским, ставят под угрозу безопасность и солидарность страны и общества. “За время моей долгой службы в Вооруженных силах, в системе полиции моей единственной задачей было установление верховенства закона, уважение к принципу верховенства закона, сохранение чести офицера. Я призываю своих коллег оставаться верными своей присяге и служить исключительно Закону и интересам общества”, - написал Акопян.