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ВОЗ созывает совещание для обсуждения информации о новом штамме COVID-19

ВОЗ созывает совещание для обсуждения информации о новом штамме COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет совещание, на котором обсудит информацию о новом штамме коронавируса, который был выявлен в Великобритании. Как передает Арменпресс, об этом в Twitter во вторник написал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"ВОЗ созовет [на совещание] страны-члены для обсуждения стратегий тестирования и снижения рисков передачи [вируса]", - написал он.


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