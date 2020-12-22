Ишхан Сагателян призвал участников митинга окружить здание правительства

Ишхан Сагателян, член инициативы “Движение за спасение Отечества”, состоящей из парламентских и внепарламентских сил, призвал участников митинга заблокировать здания правительства Армении и Генеральной прокуратуры. Как сообщает «Арменпресс», Сагателян сказал об этом во время митинга на площади Республики.

“Часть людей остается здесь, другая блокирует прокуратуру, потому что нам больше не нужна деятельность этой власти. Мы не поддаемся провокациям, чтобы никто не пытался проникнуть в это здание, потому что в данный момент нам это не нужно. Мы должны отобрать у Никола Пашиняна всю государственную систему”, - сказал Сагателян.

Ишхан Сагателян добавил, что они продолжат борьбу за отставку премьер-министра лишь конституционным путем.

Инициатива “Движение за спасение Отечества”, состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Совместным кандидатом на пост премьер-министра от инициативы является бывший премьер-министр, бывший министр обороны Вазген Манукян. 22 декабря движение объявило всеармянскую забастовку.