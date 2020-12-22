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Шант Саркисян поборется за звание чемпиона онлайн-чемпионата мира по быстрым шахматам

Шант Саркисян поборется за звание чемпиона онлайн-чемпионата мира по быстрым шахматам

Представляющий Армению гроссмейстер Шант Саркисян в финале юношеского онлайн-чемпионата мира по быстрым шахматам поборется за звание чемпиона.

Как передает «Арменпресс», в полуфинале Саркисян померился силами с иранцем Махди Голамом. В стартовой игре гроссмейстеры поделили очки, во второй партии Шант Саркисян в поединке, продлившемся 124 шага, достиг преимущества, победил Голама со счетом 1,5 - 0,5 и вышел в финал.

Следующим соперником Саркисяна будет победитель пары Франческо Сонис - Сарин Нихал.

Шант Саркисян получил звание гроссмейстера ФИДЕ в 2019 году. В октябре 2018 года в Порто Карасе на молодежном чемпионате мира до 16 лет Шант стал победителем, набрав 9 очков из 11 возможных.


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