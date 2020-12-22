Единый кандидат в премьер-министры Армении Вазген Манукян призвал армию и полицию присоединиться к гражданам, требующим отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как передает «Арменпресс», об этом Манукян заявил на сегодняшнем митинге.

“Я призываю армию немедленно присоединиться к нашему народу, я призываю полицию немедленно присоединиться к нашему народу. Важен каждый час”, - сказал Манукян.

Вазген Манукян призвал и оппозиционные парламентские и внепарламентские силы, и других граждан присоединиться.

Инициатива “Движение за спасение Отечества”, состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Совместным кандидатом на пост премьер-министра от инициативы является бывший премьер-министр, бывший министр обороны Вазген Манукян. 22 декабря движение объявило всеармянскую забастовку.